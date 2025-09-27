ボートレーサーの鰐部太空海（２３＝愛知）が２７日、ボートレース宮島で行われたプレミアムＧ?「第１２回ヤングダービー」５日目８Ｒ、インからコンマ１２のトップスタートを決めて１着。Ｇ?初勝利を飾った。前半４Ｒでは２コースから差しハンドルをねじ込むも２Ｍで逆転され２着。「前半、抜かれたので、ここは１等取りたかった怖かった。必死でした。出るからには１等を取りたかったので、良かったです」と胸をなで下ろした