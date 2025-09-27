BUCK∞TICKが、2025年10月15日(水)に発売するシューシングル「渋谷ハリアッパ！」の最新映像となる15秒スポットを公開した。本作は、新生BUCK∞TICKが、約1年ぶりに発売するシングルとなる。表題曲の「渋谷ハリアッパ！」は今井寿の作詞・作曲による楽曲。15秒スポットでもその一端を感じ取っていただきたい。またカップリングには星野英彦の作詞・作曲による「風のプロローグ」が収録される。 そのほか、完全生産限定盤付属のボー