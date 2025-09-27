公共交通機関で、鉄道を中心に設けられていることの多い「弱冷房車」。真夏の時期や、通勤・通学ラッシュ時には車内温度が高温になるため、「弱冷房車はいらない」「間違えて弱冷房車に乗ってしまうと汗だくになる」という声もあります。しかし、中にはあえて「弱冷房車を選んで乗車する」という人も。一体、どのような人たちが弱冷房車を必要としているのでしょうか。「寒暖差でぜんそくが出やすいから…」弱冷房車を選ぶ理由