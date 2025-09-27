女性3人組の人気ロックバンド「SHISHAMO」は27日、来年6月に川崎市で開催するライブをもって活動を終了すると、公式サイトで発表した。「時には困難なこともありましたが、ブレることなく唯一無二の音楽、活動を続けてくることができた」とのコメントを出した。2010年結成。17年にはNHK紅白歌合戦に初出場した。代表曲に「明日も」などがある。