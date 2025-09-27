「西武１−４ソフトバンク」（２７日、ベルーナドーム）ソフトバンク移籍から２年連続でリーグを制覇した山川は「我々は優勝するためにいるので。連覇できたのは誇りに思う」と喜びをかみしめた。開幕メンバーが８人も離脱するなどシーズン序盤は故障者が相次ぎ、５月序盤まで最下位に低迷。その後、チームは息を吹き返したが、山川自身の打撃は急降下し、打順降格、スタメン落ち、６月中旬には登録抹消も経験した。「苦しい