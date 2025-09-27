「ロッテ０−２日本ハム」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの連勝が４でストップ。今季２４回目の完封負けで、７年ぶりに８０敗を喫した。先発の種市は９回４安打２失点で完投負けとなった。自己最多の１５奪三振の力投。序盤は最速１５５キロの直球とフォーク。中盤以降はスライダーも交えた。五回までに先発全員から１１個奪い、六回を除く全イニングで三振の山を築いた。「真っ直ぐはメカニック的にも納得い