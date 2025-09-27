旅工房は、不正取引の訂正監査手続きで、不正取引が疑われる事案が発見されたとして、決算短信の発表を延期するとともに、金融証券取引法上で規定される有価証券報告書の提出期限の延長を検討している。親会社であるアドベンチャーも同様の対応を行う。旅工房によれば、監査法人による訂正監査手続の一環として実施された2021年3月期の法人営業部門の売上サンプルテストにおいて、特別調査委員会が検出した事案とは異なる手口の不