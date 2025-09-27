◇パ・リーグ日本ハム２―０ロッテ（2025年9月27日ZOZOマリン）日本ハム・新庄剛志監督（53）は、最後まで清宮幸太郎内野手（26）へ高いレベルの野球を求め続けた。立ち上がり、打線はロッテ・種市に4者連続三振を喫した。それを清宮が最高の形で止めた。12号先制ソロ。9月25日の西武戦に続いて3戦2本目。新庄監督も「調子上がってきたんじゃないですか」と認めたが、「今でもしょせん、12本でしょ」と付け加えた。