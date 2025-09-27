＝LOVE『木漏れ日メゾフォルテ』 Music Videoサムネイル 指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、新曲『木漏れ日メゾフォルテ』のMusic Videoを公開した。【動画】公開された＝LOVE『木漏れ日メゾフォルテ』 Music Video10月8日発売の19thシングル『ラブソングに襲われる』のカップリング曲に収録される当新曲は、音嶋莉沙と瀧脇笙古がダブルセンターを務める。新曲『木漏れ日メゾフ