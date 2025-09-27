◆パ・リーグオリックス２―０楽天（２７日・京セラＤ）楽天の先発・荘司康誠投手は５回無死一塁から、紅林に甘く入ったカーブをたたかれて先制２ランを被弾。その後は走者を出しながら粘り強く投げ、７回０／３を投げて８安打されたがその後失点は許さなかっただけに、悔やまれる１球となった。「一発を打たれてしまってファンの皆さんに申し訳ないと思います」と唇をかんだ。４回２死二塁で、若月の打球が左膝付近を直撃。