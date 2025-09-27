◆パ・リーグ西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）ソフトバンクは２年連続２３度目のリーグ制覇を記念して、優勝記念グッズを発売した。黒地に「ＣＨＡＭＰＩＯＮＳ」と記された優勝記念Ｔシャツ（背番号あり４９００円、背番号なし４４００円）、キャップ（５５００円）などが並ぶ中、目を引くのが、ホークスグッズ史上最高金額となる３種類の「純金グッズ」。純金「玉（ぎょく）」（２３００万円）、純金「箸