タレントの間寛平が、２年連続２３度目のリーグ制覇（１リーグ時代の２度含む）を決めたソフトバンクを祝福した。「前半はめっちゃ心配しましたけど、チーム全員でコツコツと頑張って、見事に優勝を勝ち取りました。特に今年はピッチャー陣が本当に踏ん張ってくれたと思います。みなさん、おめでとうございます！」