フォロワーさんからの体験談をもとに、保育園で起きたトラブルを描いているたぷりく(@taprikoo)さん。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『保育園で起きたトラブル～保護者ストーカー編』第25話ごらんください。 今回の主人公・さくら先生は保育園でのモラハラや距離感の近いK君の父親が原因で体調を崩し、園を退職します。その後、K君の父親からストーカー行為を受