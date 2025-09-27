２５日、祝賀行事であいさつする中国の張漢暉（ちょう・かんき）駐ロシア大使。（モスクワ＝新華社記者／郝建偉）【新華社モスクワ9月27日】世界反ファシズム戦争勝利80周年と中華人民共和国成立・中ロ国交樹立76周年の祝賀行事が25日夜、ロシア・モスクワで開かれた。両国の芸術家と学生が共演し、多彩な演出を披露した。２５日、モスクワで開かれた世界反ファシズム戦争勝利８０周年と中華人民共和国成立・中ロ国交