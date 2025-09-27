◇セ・リーグヤクルト3ー1広島（2025年9月27日神宮）ヤクルトの主砲・村上が1点を追う初回、2死一塁で逆転の20号2ラン。体調不良からスタメン復帰し、その第1打席で豪快な一発を放った。7年連続20号はアレックス・ラミレスに並ぶ球団タイ記録。試合後、ヒーローインタビューに呼ばれた主砲は「勝ち試合が見せられて良かった。最近ちょっと試合に出られてなかった。監督と話してスタメンでいくとなって、なんとか打ちたい