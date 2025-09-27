【MLB】カブス 12ー1 カージナルス（9月26日・日本時間27日／シカゴ）【映像】30号満塁弾で球場総立ち→誠也も“震える”圧巻光景カブスの鈴木誠也外野手が30号満塁ホームランを放ち、本拠地リグレー・フィールドが大熱狂に包まれた。この一発で鈴木は、日本人右打者として史上初となる30本塁打・100打点に到達した。7ー1とカブスが大きくリードして迎えた7回裏、1死満塁の場面で鈴木の第4打席が回ってきた。この試合ではここ