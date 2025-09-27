パ・リーグクライマックスシリーズプロ野球パ・リーグで27日、オリックスが楽天に2―0で勝って3位を確定させ、2年ぶりのクライマックスシリーズ（CS）進出を決めた。日本ハムの2位も確定。10月11日からのCSファーストステージでは日本ハムとオリックスがエスコンフィールド北海道で対戦し、勝者が15日からみずほペイペイドームでのファイナルステージでリーグ覇者のソフトバンクに挑む。セ・リーグでは3位巨人が9―8でDeNA