「ウエスタン、阪神３−１オリックス」（２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神はオリックスに快勝した。打線は五回に栄枝が先制となり左中間への２号３ランを放った。投手陣は門別が６回１失点。リリーフ陣は無失点で抑え、逃げ切り勝ちとなった。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−門別が好投。「いや、悪くはないんだよな。うん。６回の１点だけがもったいない。ツーアウトから。もったいないなというところだ