女性3人組ロックバンドSHISHAMOが27日、公式サイトを更新し、来年6月13、14日にバンドの地元でもある川崎・Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsuで開催するワンマンライブをもって活動終了することを発表した。川崎はバンドにとって地元でもあり、とどろきスタジアム（等々力陸上競技場）は特別な会場だ。18年7月、初のスタジアムライブを同所で行う予定だったが、台風の影響で直前に無念の中止となった。20年8月に再び同所で初と