西日本新聞社は、福岡ソフトバンクホークスのパ・リーグ連覇を記念した「西スポ（西日本スポーツ）優勝特別号（16ページ）」（税込み3300円）を球団の公式オンラインストアで販売します。2023年3月に「西スポ」は休刊しましたが、昨年はソフトバンクのリーグ優勝にあわせ、限定で復刻しました。昨年分が好評だったことを受け、リーグ連覇を達成した今年も、内容を充実させた上で、再び販売することになりました。日本ハムと