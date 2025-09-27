◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）優勝へのマジックナンバーを「1」としていた首位のソフトバンクが西武を下し、2年連続21度目（南海、ダイエー時代を含む）のリーグ優勝を飾った。一度は借金「7」まで抱え、最下位も経験した今季。試合後、優勝監督インタビューでターニングポイントを問われた小久保裕紀監督は「5月の頭です。2アウトランナーなしから川瀬晃のタイムリーでサヨナラ勝ちした。今振り返るとあ