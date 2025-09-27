◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）2番近藤健介、3番柳田悠岐、4番山川穂高。パ・リーグMVP獲得経験者がズラリと並んだ最強オーダーは、開幕からわずか3試合で頓挫した。近藤が腰の手術を受け、柳田は右脚故障で長期離脱。山川も打撃不振が続き、脇を固める今宮健太、周東佑京、正木智也らもけがで戦線を離れる異常事態に見舞われた。「今年は指をくわえて見ているわけにはいかない」。小久保裕紀監督は動いた