◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）ソフトバンクの後藤芳光球団社長が、リーグ2連覇を果たした小久保裕紀監督の来季続投を明言した。チームはマジック1で迎えた西武戦で勝利し、2年連続のリーグ優勝を達成。同球場を訪れ、歓喜の瞬間を見届けた後藤社長は「ブレずに自分の思ったチーム作りを貫いてくれた」と指揮官の手腕を高く評価した。来季は3年契約の3年目となる。「もちろん来年ももっと強いホークスを