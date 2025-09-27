◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）断言できる。ベテラン中村が、連覇を果たした小久保ホークスの「屋台骨」だった。「正直、晃の存在がなければ今年の優勝はなかった」。小久保監督も認める貢献度。個人的には「陰のMVP」だ。紆余（うよ）曲折を経た1年だった。「代打専従」としてプロ18年目をスタートさせながら、開幕直後に近藤が故障離脱。開幕2カード目の遠征先で小久保監督に先発起用の方針転換を告げら