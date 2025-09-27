◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）今季加入した上沢直之投手（31）が12勝6敗と六つの貯金をつくり、リーグ2連覇に大きく貢献した。昨オフ唯一の大きな補強で加わった右腕は、8月度の月間MVPに輝くなどシーズン終盤に勝負強さを発揮。プロ14年目で意外にも初の本格的な優勝争いを経験し、「こういう後半戦を過ごせるのは上位のチームしかない。すごく楽しいですね」と表現した。2012年に専大松戸高（千葉）から