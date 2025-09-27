「ヤクルト３−１広島」（２７日、神宮球場）広島が敗戦。今季のビジター全日程が終了し、２２勝４７敗２分けで大きく負け越した。新井貴浩監督などナインは、この日もスタンドを埋めたファンにあいさつし、感謝した。指揮官は「来年は喜ばせたいと思います」と語った。以下、新井監督の主な一問一答。−先発・森は一発に泣いた。「うん。やっぱりホームランになるということはね、村上と山田ね。一流の打者だけど、ホー