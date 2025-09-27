２７日午後２時頃、福井県高浜町音海の若狭湾で、海に潜ってダイビング講習を受けていた男性が意識不明となった。町内の病院に搬送されたが、約１時間４５分後、死亡が確認された。小浜海上保安署によると、男性は京都市山科区の松本孝さん（４９）で、３人の受講者と初心者向けのダイビングの実習中だった。インストラクターの女性が松本さんの異変を感じ、水中から引き上げたが意識不明だったという。同保安署が当時の詳しい