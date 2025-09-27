川口オートのナイター「東京スポーツ新聞社杯」は２７日、最終日を開催した。１２Ｒの優勝戦は、３番車の片野利沙（３２＝川口）が位置を生かした着実な攻めで優勝。２０２３年９月飯塚以来、通算２回目のＶを達成した。片野は３０線から上々の飛び出しを決めると、２周回で今田真輔をさばいて２番手に浮上。０ハンから懸命に粘った鈴木景斗を競り落として５周回で首位に浮上すると、そのまま先頭を守り切った。「試走のエンジ