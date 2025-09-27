楽天は２７日のオリックス戦（京セラ）に０―２で敗れ４連敗。４年連続でクライマックスシリーズ（ＣＳ）進出を逃した。０―０で迎えた５回、先発・荘司康誠投手（２４）が紅林に８号２ランを浴び、２点の先制を許す。一方の打線は相手先発・山下舜平大の前に７回散発３安打１１三振と抑えられ、その後も岩嵜、マチャドの継投を打ち崩す事はできず零封負けを喫した。荘司は７回２失点で４敗目（４勝）を喫した。これで楽天は