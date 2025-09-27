※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚・芹との関係を疑われた草太は夫婦仲が悪化しますが、本当に関係があったのは藤枝でした。周囲の冷たい視線に耐えられなくなった芹は欠勤を繰り返しますが、復帰後漆谷だけは変わらず接してくれます。しかし、彼は藤枝に脅され、芹のロッカーに警告の張り紙をした張本人だったのです。漆谷は正直に謝罪しますが、芹は