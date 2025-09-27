モデルで女優の大友花恋が２７日に自身のＳＮＳを更新。雑誌撮影のオフショットを公開した。２６日に発売された雑誌「ＭＯＲＥ」（集英社）に掲載されている大友は、「ＭＯＲＥ、発売中です。ぜひ、ぜひぜひ、読んでください…！」とつづり、雑誌の写真と撮影中の別画角を披露。上品な色気のある寝そべりでのポージングや、膝を抱え小首をかしげるあざといポージングを掲載した。大友が登場する「ＭＯＲＥ」は、今号を持っ