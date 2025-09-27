「西武１−４ソフトバンク」（２７日、ベルーナドーム）ソフトバンクが２年連続２１度目のリーグ優勝（前身の南海、ダイエー時代を含む）。日本ハムとのマッチレースを制し、２連覇を達成した。球場で優勝の瞬間を、ベンチの脇で小久保監督の胴上げを見届けた王貞治球団会長は「今年はスタートが悪かったから、最初はどうなるかと思った。徐々に調子が上がってきて、故障してた人もみんなで。そういう点では去年より苦労した