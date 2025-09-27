Jリーグは９月27日、J１第32節の６試合を各地で開催した。町田が５試合ぶりの勝利。試合終了間際90＋５分の昌子源のゴールで、岡山を１−０で下した。鹿島は徳田誉の２ゴールなどで名古屋を４−０で下し、首位をキープ。９試合負けなしの４連勝とした。G大阪は新潟を下して５連勝。２点を先取される展開も、宇佐美貴史、ウェルトン、安部柊斗、デニス・ヒュメットが得点を重ね、４−２で逆転勝利を収めた。また、広島は