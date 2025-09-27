現地９月27日に開催されるプレミアリーグの第６節で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスと遠藤航が所属する王者リバプールが前者の本拠地セルハースト・パークで対戦する。この一戦を前に、両軍のスターティングメンバーが発表され、鎌田は先発、遠藤はベンチスタートとなった。直近のリーグ戦３試合連続でスタメン出場している鎌田は、前節のウェストハム戦（２−１）では２ゴールに絡む活躍を見せて、チームの勝利に貢献