2025年9月24日、香港メディア・香港01は、広東省珠海市の出入国検査場で、電動カートにノートパソコン10台を隠して密輸しようとした男が摘発されたことを報じた。記事によると、同市とマカオの境にある拱北税関で21日午前10時ごろ、男が電動カートを運転して「緑色通道」（無申告レーン）からマカオから中国本土に入ろうとしたところ、電動カートのバッテリー格納部分に、通常のバッテリーよりも明らかに大きい金属製の箱が取り付