あのギレルモ・デル・トロ監督が、幼い頃から愛してやまない『フランケンシュタイン』を映画化。2025年9月24日に都内でジャパンプレミア上映会が開催されました。今もなお多くのクリエイターにインスピレーションを与えている『フランケンシュタイン』は、メアリー・シェリーが1818年に発表した古典小説。デル・トロ監督は、天才科学者と彼の野心が創り出した怪物をめぐる物語を新たな視点から捉え、壮大なドラマに仕上げました。