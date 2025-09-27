◇明治安田J2リーグ第31節大宮4―3磐田（2025年9月27日ヤマハ）J2大宮が2点差をひっくり返す逆転劇で、新体制初陣を飾った。試合3日前の24日に電撃就任した宮沢新監督の元で臨んだ磐田戦は、前半14分で0―2のビハインド。ただ同終了間際に1点を返すと、後半にFWオリオラ・サンデーの2得点など、来季J1昇格争いを演じるライバルを下した。J初采配初勝利の宮沢新監督は「準備期間が短い中、選手が求めたことを90分＋7分