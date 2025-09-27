◆パ・リーグ西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）屈辱の光景を見せつけられた。リーグ２連覇を決めたソフトバンク・小久保監督が宙を舞う場面を目の当たりにした西武・西口文也監督は「ああいうシーンを見るのはおもしろくない」と顔をしかめた。本拠地では１７年９月１６日に同じソフトバンクに優勝を決められている。「選手たちも目の前で（胴上げを）見ることはなかなかないので、ああいう光景を見るとそうい