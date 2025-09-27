２５日、貫通した重慶菜園壩長江鉄道トンネルのシールド区間。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶9月27日】中国重慶市と福建省アモイ市の間で建設されている渝廈（ゆか）高速鉄道で25日、重慶菜園壩長江鉄道トンネルのシールド区間が貫通した。トンネルは同高速鉄道の中核で、重慶市渝中区と南岸区にまたがる全長11.9キロの単洞複線構造となっている。２５日、重慶菜園壩長江鉄道トンネルの建設現場