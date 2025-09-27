◆パ・リーグ西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）ソフトバンク・後藤芳光球団社長が、小久保裕紀監督の来季続投を明言した。２年連続２３度目のリーグ制覇（１リーグ時代の２度含む）を決めた後、報道陣の取材に応じ「もちろん、そういう（来季続投の）方針で考えています。優勝した監督、なんで変えないかんの（笑）。我々も頑張らないといけない。フロントサイドが監督の目指すチーム作りを、それをやるのが