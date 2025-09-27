タレントの森脇健児が、２年連続２３度目のリーグ制覇（１リーグ時代の２度含む）を決めたソフトバンクを祝福した。「ホークス優勝おめでとうございます。南海ホークスから応援していますが、優勝争いをするチームに毎年なるなんて当たり前ではありません。あの万年Ｂクラス時代の南海ファンからしたら幸せです」と感無量の様子。「甲子園で阪神タイガースを倒しましょう！」と阪神との日本シリーズを期待した。