フォトグラファーで、現在はAI技術を開発する会社の取締役を務めながら、カフェのオーナーとしても活躍する桐島ローランドさん（57）が、初めての愛車やカスタムを楽しんだ趣味カー、さらにこれからの人生の展望を明かしました。■初愛車は約12万円で購入した『アルファ ロメオ ジュリア スーパー』元々はバイクが好きで、レースにも出場したことがあるという桐島さん。プライベートでは濃厚なカーライフを送ってきたといいます。