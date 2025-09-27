◇パ・リーグソフトバンク4ー1西武（2025年9月27日ベルーナD）チームのリーグ連覇の瞬間を、孫正義オーナーも見届けた。小久保監督に続いてナインの手で5度、胴上げされ「最高にうれしいです。4月は苦しいスタートだったし喜びはひとしお。小久保監督の2連覇、去年とは違ううれしさがあります」と笑顔で話した。多忙の中で球場を訪れ「やっぱりね、勝つ姿を見たい」と孫オーナー。小久保監督の手腕を「頼もしい限り。