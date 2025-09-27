◆パ・リーグ西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）ソフトバンクが、２年連続２３度目のリーグ制覇（１リーグ時代の２度含む）を決めた。開幕後は主力に故障者が相次ぎ、５月１日に最大借金７、首位と６ゲーム差とつまづいたが、そこから底力を発揮して貯金を３３まで伸ばした。就任２年目の小久保裕紀監督は史上４人目となる新人監督からの２連覇。日本シリーズ進出をかけて、１０月１５日から本拠でクライマック