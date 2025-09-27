◆明治安田生命Ｊ３リーグ第２９節金沢２―１讃岐（２７日、金沢ゴーゴーカレースタジアム）ツエーゲン金沢は、２―１でカマタマーレ讃岐に勝利し、暫定で９位に浮上した。前半からボール支配率が高く、チャンスも作ったが、枠内シュートはゼロ。ようやく得点が生まれたのは後半１９分だった。ＣＫからＤＦ平智広（３５）が豪快なヘディングで先制ゴール。９分後には同点に追いつかれたが、同４３分にＭＦ村田迅（２３）がＦ