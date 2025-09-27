◆パ・リーグオリックス２―０楽天（２７日・京セラＤ）打線がわずか３安打に抑えられて敗れ、これで４位以下が確定。楽天・三木肇監督は「選手たちは本当に最後まで諦めず必死にやってくれている。結果がこうなっているのはすべて監督の力」と潔く語った。５回の好機に、ベンチスタートだった現在リーグ最多安打の村林一輝内野手を代打で送るなど早めに仕掛けたが、結果にはつながらなかった。目標だったＣＳ進出を逃し、指