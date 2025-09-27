◆パ・リーグ西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）ソフトバンク・王貞治会長が、２年連続２３度目のリーグ制覇（１リーグ時代の２度含む）に導いた小久保裕紀監督を絶賛した。まず、今の心境を問われ「最初どうなるかと思ったんですけど。徐々に調子が上がってきて。去年より苦労したけど戦力が逆にすごく広がったので、今後にすごく期待が持てるチームになったと思う」と喜びを表現。小久保監督に関しては「年