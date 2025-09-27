◇パ・リーグ楽天0ー2オリックス（2025年9月27日京セラD）楽天がオリックスに敗れて、4年連続でCS進出を逃した。試合後、取材に応じた石井一久GMは「キャンプから取り組んで来て、みんなで目指しているところに到達できなくて残念。チームとして安定感を持てなかった」と肩を落とした。監督人事などについては「まだシーズンもあるので、監督とか一つではなく、これからチームとしてどうしていくのか、いろいろなことを