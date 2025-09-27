【モデルプレス＝2025/09/27】俳優の阿部寛と芦田愛菜が、27日放送のTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）にVTR出演。上映中の映画「俺ではない炎上」の裏話や、それぞれのSNSの使い方について明かした。【写真】阿部寛、血の付いたシャツ姿で決死の表情◆阿部寛、過酷な撮影明かす「断りたかった」浅倉秋成氏の小説『俺ではない炎上』（双葉社）を原作とする同作で阿部が演じたのは、SNSで突然「殺人犯」として晒さ