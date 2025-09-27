◇パ・リーグソフトバンク４―1西武（2025年9月27日ベルーナＤ）ソフトバンクの小久保裕紀監督（53）は一時最下位に沈むどん底からの超回復で2連覇を達成した。優勝監督インタビューでターニングポイントになった試合を聞かれ、迷わず5月2日のロッテ戦を挙げた。小久保監督が「ツーアウトランナーなしからサヨナラ勝ちをした、川瀬晃のタイムリーで、サヨナラ勝ちした、今振り返るとあの試合が本当にポイントになった